Путин оценил работу правительства в 2020 году

Кабмин справился с вызовами достойно, резюмировал президент

В ходе предновогодней встречи с кабинетом министров президент России Владимир Путин назвал достойной работу правительства за 2020 год.

"Подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно. В короткие сроки была организована системная и слаженная работа, даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность и работали в условиях больших нагрузок", - цитирует слова главы государства ТАСС.

Президент подчеркнул, что испытания, которые преподнес 2020 год, сплотили и укрепили власть, та же в свою очередь продемонстрировала высокую трудоспособность и компетентность. В 2021 году, продолжил Путин, необходимо добиваться видимых изменений в жизни людей и не списывать ошибки и сбои на трудности периода пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, российский лидер отметил, что критического спада экономики не произошло. По словам Путина, удалось сохранить ведущие сферы, выработав "определенные системные меры поддержки практически каждой отрасли". Согласно оценке президента, макроэкономические показатели были стабильны и устойчивы, что позволило сгладить негативный эффект от коронавируса.

Также глава государства выразил надежду на то, что, несмотря на долгие праздничные выходные, правительство оперативно включится в работу в случае необходимости, так как ситуация "непростая". В конце президент поздравил всех членов правительства с наступающим Новым годом, пожелав им всего самого доброго. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента за поздравления и за оценку работы его команды, заверив, что кабмин постарается выполнить все поставленные перед ним задачи.

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