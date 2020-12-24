Превысил полномочия: кот британского премьера в присутствии прессы напал на голубя

Ларри состоит в должности мышелова резиденции на Даунинг-стрит

Главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании кот Ларри повел себя некорректно в присутствии представителей СМИ. Ожидавшие выхода Бориса Джонсона с последними новостями о сделке по Brexit журналисты стали свидетелями превышения котом полномочий. Ларри охотился на голубей за пределами резиденции.

Ларри известен своим склочным характером. Он неоднократно дрался со своим коллегой Палмерстоном, который только минувшим летом оставил пост главного мышелова в связи с уходом на пенсию. Коты получили официальный статус и жалование 100 фунтов в год при резиденции на Даунинг-стрит в 1929 году.

Преступление наглого мышелова снял на видео и выложил в Twitter один из корреспондентов. На кадрах видно, как Ларри затаился, наблюдая за ничего не подозревающей птицей. Дождавшись, когда голубь окончательно утратит бдительность, кот стремительно атаковал. Голубю повезло – ему удалось вырваться из цепких лап и отделаться потерей нескольких перьев. Сцена сопровождалась подбадривающими выкриками британских журналистов.

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