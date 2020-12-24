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Превысил полномочия: кот британского премьера в присутствии прессы напал на голубя

14:55
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Ларри состоит в должности мышелова резиденции на Даунинг-стрит

Главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании кот Ларри повел себя некорректно в присутствии представителей СМИ. Ожидавшие выхода Бориса Джонсона с последними новостями о сделке по Brexit журналисты стали свидетелями превышения котом полномочий. Ларри охотился на голубей за пределами резиденции.
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Ларри известен своим склочным характером. Он неоднократно дрался со своим коллегой Палмерстоном, который только минувшим летом оставил пост главного мышелова в связи с уходом на пенсию. Коты получили официальный статус и жалование 100 фунтов в год при резиденции на Даунинг-стрит в 1929 году.

Преступление наглого мышелова снял на видео и выложил в Twitter один из корреспондентов. На кадрах видно, как Ларри затаился, наблюдая за ничего не подозревающей птицей. Дождавшись, когда голубь окончательно утратит бдительность, кот стремительно атаковал. Голубю повезло – ему удалось вырваться из цепких лап и отделаться потерей нескольких перьев. Сцена сопровождалась подбадривающими выкриками британских журналистов.

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