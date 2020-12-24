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Асмус призналась, что до сих пор любит Харламова

15:05
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Но это не помешало ей подать на развод

Кристина Асмус рассказала подписчикам, почему развелась с шоуменом Гариком Харламовым. Беседу о личном она начала в комментариях к одной из своих фотографий.
Асмус вызвали на откровенный разговор о разводе с Харламовым

Подписчики актрисы под очередным ее снимком в Сети начали спорить и выдвигать свои версии причин расставания Асмус и Харламова. Артистка решила внести ясность и заявила, что инициатором развода стала именно она.

"Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это — вранье", - написала актриса.

Она подчеркнула, что недопонимания у них с Харламовым начались довольно давно. При этом Асмус призналась, что до сих пор любит бывшего супруга. "Я вам открою страшную тайну: я его и сейчас люблю. Он — мой родной человек навсегда. Но жить с ним не хочу", - сказала девушка.

Она добавила, что, в отличие от Харламова, не рассказывает на телешоу о личной жизни и не пытается таким образом доказать свою правоту.

Кристина Асмус и Гарик Харламов прожили в браке семь лет, у пары есть общая дочь Анастасия.

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