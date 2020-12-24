В России готовятся создать порошковую вакцину от COVID-19

Использование препарата станет значительно проще

В следующем году создатели российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" намерены создать аналогичный по свойствам препарат, но в порошковой форме. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр отметил, что сейчас в стране завершается регистрация вакцины в стабильной жидкой форме, которую можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов. По его словам, хранить ее сложнее, чем при заморозке, от "это объективно", передает РБК.

"И плюс новая форма, которая появится в следующем году - это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины, это еще проще будет", - отметил Мантуров.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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