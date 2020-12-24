2021 год может стать Годом науки и технологий

С таким предложением выступил Путин

Президент России Владимир Путин предложил объявить следующий год в стране годом науки и технологий.

С таким предложением он выступил на заседании попечительского совета МГУ, передает РИА Новости.

"Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий", - сообщил Путин.

Президент отметил, что пандемия коронавируса показала колоссальную значимость здравоохранения, образования, технологий и науки. Любой вклад в развитие страны заслуживает общественного и государственного признания.

Уходящий 2020 год был годом Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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