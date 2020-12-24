Названы сроки восстановления внутреннего туризма в России

Свою оценку дала руководитель Ростуризма Зарина Догузова

Развитие внутреннего туризма страны будет зависеть от эпидемиологической обстановки, при этом на его восстановление, скорее всего, уйдет весь следующий год. С таким заявлением в интервью ТАСС выступила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей", - отметила глава ведомства. Она добавила, что, по прогнозам экспертов, въездные потоки вряд ли восстановятся раньше 2022 года.

Ранее свою оценку ситуации озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. По ее словам, туристический рынок в 2021-м может развиваться по трем сценариям. Пессимистичный вариант предполагает, что ограничения на международный туризм сохранятся на уровне нынешнего года, средне-оптимистичный пока точно не сформулирован - он складывается на основе признания или непризнания вакцинации эффективной.

Оптимистичный сценарий заключается в том, что уже с апреля 2021 года в мире начнут постепенно снимать наиболее жесткие коронавирусные ограничения, так что будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами. Ломидзе вместе с тем уточнила, что на оптимистичный вариант шансов сейчас все меньше.

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