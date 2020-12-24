ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки восстановления внутреннего туризма в России

15:20
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Свою оценку дала руководитель Ростуризма Зарина Догузова

Развитие внутреннего туризма страны будет зависеть от эпидемиологической обстановки, при этом на его восстановление, скорее всего, уйдет весь следующий год. С таким заявлением в интервью ТАСС выступила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. 

Наталья Сергунина рассказала о диверсификации сферы туризма в Москве
Москва подготовилась к потоку туристов в новогодние праздники
ВОЗ оценила необходимость ограничить авиасообщение из-за нового штамма COVID-19

"Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей", - отметила глава ведомства. Она добавила, что, по прогнозам экспертов, въездные потоки вряд ли восстановятся раньше 2022 года.

Ранее свою оценку ситуации озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. По ее словам, туристический рынок в 2021-м может развиваться по трем сценариям. Пессимистичный вариант предполагает, что ограничения на международный туризм сохранятся на уровне нынешнего года, средне-оптимистичный пока точно не сформулирован - он складывается на основе признания или непризнания вакцинации эффективной.

Оптимистичный сценарий заключается в том, что уже с апреля 2021 года в мире начнут постепенно снимать наиболее жесткие коронавирусные ограничения, так что будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами. Ломидзе вместе с тем уточнила, что на оптимистичный вариант шансов сейчас все меньше.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Отдыхающие на море
Отдыхающие на море
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.