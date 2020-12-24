ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о ночных разговорах с Мишустиным

15:14
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Работать пришлось в условиях больших нагрузок

Российскому правительству в 2020 году пришлось работать в условиях больших нагрузок. Зачастую работа не прекращалась и ночью. Во всяком случае, Владимиру Путину и Михаилу Мишустину приходилось проводить ночь за содержательной беседой – об этом рассказал сам президент России на предновогодней встрече с кабмином.
Путин оценил работу правительства в 2020 году

"Это гипербола, художественное преувеличение, но я сказал - круглосуточно, днем и ночью. Но было похоже именно на это, правда, так и было. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры", - сказал российский лидер.

Владимир Путин оценил работу правительства в условиях пандемии коронавируса. Президент подчеркнул, что члены кабмина сохраняли самообладание и хладнокровие – и действовали в целом достойно, организовав системную и слаженную работу, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Михаил Мишустин
Владимир Путин и Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.