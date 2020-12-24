Путин рассказал о ночных разговорах с Мишустиным

Работать пришлось в условиях больших нагрузок

Российскому правительству в 2020 году пришлось работать в условиях больших нагрузок. Зачастую работа не прекращалась и ночью. Во всяком случае, Владимиру Путину и Михаилу Мишустину приходилось проводить ночь за содержательной беседой – об этом рассказал сам президент России на предновогодней встрече с кабмином.

"Это гипербола, художественное преувеличение, но я сказал - круглосуточно, днем и ночью. Но было похоже именно на это, правда, так и было. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры", - сказал российский лидер.

Владимир Путин оценил работу правительства в условиях пандемии коронавируса. Президент подчеркнул, что члены кабмина сохраняли самообладание и хладнокровие – и действовали в целом достойно, организовав системную и слаженную работу, передает ТАСС.

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