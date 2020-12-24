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Мантуров раскрыл цену российской вакцины от коронавируса

15:33
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Стоимость "Спутник V" постепенно будет снижаться, сообщил глава Минпромторга

Стоимость российской вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) составляет 1942 рубля. Об это заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По его словам, цена "Спутник V" для внутреннего рынка постепенно будет снижаться по мере масштабирования производства препарата.

"Пока цена на три месяца 1942 рубля. Но это сделано с учетом того, чтобы мы могли быстро стартовать", - отметил Мантуров в интервью РБК.

Ранее в четверг Мантуров также сказал, что Россия, как ожидается, выйдет на производство 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" летом 2021 года. Произойти это может и раньше, сообщил министр.

Тем временем в Москве уже с 28 декабря расширится список тех, кто может привиться от коронавируса. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, теперь прививку от COVID-19 смогут сделать работники ЖКХ, общепита, сферы спорта и сотрудники органов правопорядка, в том числе полиции, прокуратуры, судов и других. Кроме того, пройти вакцинацию смогут волонтеры и работники, занятые в некоммерческих и религиозных организациях. Процедура является бесплатной и добровольной.

Видео: Собянин значительно расширил список категорий для вакцинации от коронавируса

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