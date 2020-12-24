Мантуров раскрыл цену российской вакцины от коронавируса

Стоимость "Спутник V" постепенно будет снижаться, сообщил глава Минпромторга

Стоимость российской вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) составляет 1942 рубля. Об это заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, цена "Спутник V" для внутреннего рынка постепенно будет снижаться по мере масштабирования производства препарата.

"Пока цена на три месяца 1942 рубля. Но это сделано с учетом того, чтобы мы могли быстро стартовать", - отметил Мантуров в интервью РБК.

Ранее в четверг Мантуров также сказал, что Россия, как ожидается, выйдет на производство 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" летом 2021 года. Произойти это может и раньше, сообщил министр.

Тем временем в Москве уже с 28 декабря расширится список тех, кто может привиться от коронавируса. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, теперь прививку от COVID-19 смогут сделать работники ЖКХ, общепита, сферы спорта и сотрудники органов правопорядка, в том числе полиции, прокуратуры, судов и других. Кроме того, пройти вакцинацию смогут волонтеры и работники, занятые в некоммерческих и религиозных организациях. Процедура является бесплатной и добровольной.

Видео: Собянин значительно расширил список категорий для вакцинации от коронавируса

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