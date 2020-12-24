ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал, когда студенты вернутся в вузы

15:49
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Президент призвал не забывать опыт "дистанционки"

Президент России Владимир Путин заявил, что студенты смогут вернуться в аудитории лишь после того, как в стране улучшится эпидемиологическая ситуация.
Путин пообещал провести скоростной интернет во все школы страны

Глава государства отметил, что за время пандемии педагоги и студенты получили опыт дистанционной работы, который нужно использовать и в дальнейшем, передает РИА Новости.

"Как только позволит эпидемиологическая ситуация, ребята, конечно, вернутся в аудитории, возобновится нормальная университетская жизнь. Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем", - сказал Путин.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации российские студенты учатся удаленно. На дистанционное обучение также переведены школьники с 6 по 11 классы и некоторые младшие классы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Студенты
Студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.