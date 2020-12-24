Путин рассказал, когда студенты вернутся в вузы

Президент призвал не забывать опыт "дистанционки"

Президент России Владимир Путин заявил, что студенты смогут вернуться в аудитории лишь после того, как в стране улучшится эпидемиологическая ситуация.

Глава государства отметил, что за время пандемии педагоги и студенты получили опыт дистанционной работы, который нужно использовать и в дальнейшем, передает РИА Новости.

"Как только позволит эпидемиологическая ситуация, ребята, конечно, вернутся в аудитории, возобновится нормальная университетская жизнь. Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем", - сказал Путин.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации российские студенты учатся удаленно. На дистанционное обучение также переведены школьники с 6 по 11 классы и некоторые младшие классы.

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