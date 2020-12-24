Военные усилили систему разведки и ПВО у российских границ

При этом в Генштабе подчеркнули, что страна не намерена втягиваться в гонку вооружений

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил в ходе брифинга в четверг, что система разведки и противовоздушной обороны в приграничных районах страны была значительно усилена. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам Герасимова, были увеличены огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами. Кроме того, в войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставили около 1700 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения. При этом продолжается совершенствование системы базирования ВМФ, с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон.

Как отметил начальник Генштаба, страна на намерена втягиваться в гонку вооружений, но продолжит осуществлять сбалансированное развитие армии и флота. Это, подчеркнул Герасимов, необходимо для обеспечения мирного социально-экономического развития страны. Более того, в следующем году Министерство обороны намерено и дальше работать над стабилизацией обстановки на глобальном и региональном уровнях, чтобы защитить национальные интересы России и ее союзников.

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