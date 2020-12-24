Правительство продолжит следить за ценами на продукты в России

Всплесков не допустят

Правительство не допустит всплесков цен на продукты в России. Этот вопрос будет на контроле и после заключения соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"И предприятия-производители, и предприятия торговли отреагировали молниеносно. Никакого тут, извините, насилия точно не применялось, это была комфортная договоренность", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Министр подчеркнул, что соглашение заключено на определенный период, все отнеслись к этому с пониманием. В то же время, правительство усилило контроль по более широкой номенклатуре потребительской корзины. Власти продолжат следить за ситуацией, чтобы не допустить очередного всплеска цен, пообещал Мантуров.

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