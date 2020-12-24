Президент Франции вылечился от коронавируса

С 25 декабря Макрон вернется к привычному графику

В Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон вылечился от коронавируса и может прекратить самоизоляцию. COVID-19 у французского лидера выявили 17 декабря, после чего он изолировался в Версале.

Анализ на COVID-19 показал отсутствие у Макрона коронавируса. Теперь он сможет вернуться в свой рабочий кабинет. "Согласно действующему санитарному протоколу, изоляция президента может быть прекращена по завершении семи дней", - сообщили в Елисейском дворце.

Отмечается, что контактировавшие с Макроном премьер-министр Жан Кастекс и спикер Национальной ассамблеи Ришар Ферран не заболели и после отрицательных анализов вышли из изоляции накануне, 23 декабря, передает КоммерсантЪ.

Ранее Макрон рассказал, что рассказал, что в целом чувствует себя хорошо, но у него наблюдается быстрая утомляемость, головная боль и сухой кашель.

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