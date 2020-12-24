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"Он не меняется": Зеленская загадочно отреагировала на второй срок мужа

16:02
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Президент Украины всегда доводит начатое до конца

Президент Украины Владимир Зеленский пока не обсуждал с женой Еленой возможность баллотироваться на второй президентский срок.
Зеленского назначили последним президентом Украины

"Я же говорю, он не меняется. Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему "как ты думаешь, идти ли мне на второй срок?" - такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он примет такое решение", - рассказала Зеленская в интервью изданию "Новое время"

Первая леди Украины отметила, что пытается не думать о втором сроке и привязывать свою жизнь к этому событию, но в любом случае примет решение мужа – он всегда доводит начатое до конца.

Президентство не слишком поменяло характер Зеленского. Единственное, что изменилось – украинский лидер стал более взвешен в решениях и словах, поскольку от них зависит судьба огромного количества людей, пишет "РИА Новости".  

"Все его заводские человеческие настройки остались теми же. Как профессионал, думаю, он растет", - отметила супруга.

Зеленский занял пост президента в 2019 году. Тогда он заявил, что намерен остаться только на один срок. Следующие выборы на Украине состоятся в 2024 году.

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