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Названа тройка стран, где больше всего любят Россию

15:59
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Среди лидеров – Таджикистан и Армения

Армения вошла в тройку стран, где больше всего любят Россию. О результатах опроса, проведенного Россотрудничеством, сообщили в пресс-службе российского центра науки и культуры в Ереване.
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"Первое место в конкурсе завоевал Таджикистан, следом Сербия, а тройку самых любящих Россию стран замкнула Армения", - рассказали в пресс-службе агентству ТАСС. В центре поблагодарили всех участников опроса.

Как выяснилось, тепло относятся к России в Казахстане, Киргизии и Молдавии. Любят нашу страну также в Китае, Сирии, Болгарии и на Украине.

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