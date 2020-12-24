Названа тройка стран, где больше всего любят Россию

Среди лидеров – Таджикистан и Армения

Армения вошла в тройку стран, где больше всего любят Россию. О результатах опроса, проведенного Россотрудничеством, сообщили в пресс-службе российского центра науки и культуры в Ереване.

"Первое место в конкурсе завоевал Таджикистан, следом Сербия, а тройку самых любящих Россию стран замкнула Армения", - рассказали в пресс-службе агентству ТАСС. В центре поблагодарили всех участников опроса.

Как выяснилось, тепло относятся к России в Казахстане, Киргизии и Молдавии. Любят нашу страну также в Китае, Сирии, Болгарии и на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"