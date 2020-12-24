Москва значительно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19

Пункты вакцинации будут работать в новогодние праздники

В России за сутки 26 тысяч 890 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19, вылечились и выписаны из больниц. Заболели - 29 тысяч 935 россиян. Скончались - 635 пациентов. В стране продолжается масштабная вакцинация. В ближайшее время более 18 российских регионов получат еще одну вакцину - "ЭпиВакКорона", разработанную новосибирским центром "Вектор". Сейчас ее проверяют на добровольцах в возрастной группе 60+.

Футбольная площадка ялтинского санатория сейчас напоминает военный автопарк. Работа здесь началась с самого утра, несмотря на сложную дорогу - 80 километров своим ходом на армейской технике. Сегодня - стройка, а уже завтра сюда начнут доставлять первых пациентов. Мобильные госпитали заработают сразу в двух городах полуострова. В Симферополь ночным рейсом из Ростова-на-Дону доставили медиков и все необходимое оборудование. Вылетали экстренно, как только поступил приказ от Верховного Главнокомандующего.

"Не прошло и суток с момента поручения президента о разворачивании двух госпиталей, как военные оперативно отреагировали. Они уже здесь. В Ялте с 6 утра разворачивается ковидный госпиталь на сто коек", - сказала Янина Павленко, глава администрации города Ялты.

И оснастят их всем необходимым: аппараты ИВЛ, рентген, УЗИ, ПЦР-лаборатория. Мобилизовать силы для борьбы с вирусом в курортных регионах заставили приближающиеся новогодние праздники. По предварительным оценкам, столицу Крыма в первые январские дни посетит от 80 до 100 тысяч туристов. И на полуострове должны быть готовы к любому развитию ситуации. На праздники медики мобилизуются. Так, в новогоднюю ночь во Владивостоке дежурить будет максимальное количество сотрудников.

"До 1 января буду нести службу. Тяжелая, напряженная работа в поте лица. Ежедневное поступление до 30 человек в сутки", - сказала врач-инфекционист Анна Зинова.

И сейчас для медработников очень важно не заболеть. Поэтому большинство, не раздумывая, идет ставить прививку от коронавируса.

"Нам привозят людей в общеприемное отделение, людей разной категории, разных возрастов и, конечно, наша задача - их не то что не заразить, а помочь им выздороветь", - заявила Татьяна Потапова, заведующая отделением коронавирусной инфекции городской больницы в Костроме.

За медиками в очереди - учителя, соцработники и военные. Кое-где уже начали прививать работников транспортной отрасли, торговли и сферы услуг.

А в Москве в очередной раз расширяют список категорий населения, которые смогут сделать прививку в новогодние праздники. Пункты вакцинации будут работать, об этом сегодня на своем сайте сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 года, мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других", - написал на своем личном сайте Сергей Собянин.

Прививку смогут также поставить волонтеры и работники, занятые в некоммерческих и религиозных организациях. В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Вакцина для них станет защитой. Действительно сложный 2020 год был богат на разработки и изобретения. Тест-системы, лекарства от вируса искали всем миром. А достижением этого года российские ученые и медицинское сообщество называют первую зарегистрированную вакцину. И ведь не поспоришь.

"В России мы выдали первыми патент на вакцину от коронавируса. Это достижение, ну, сравнимо для меня с полетом в космос, а может быть даже и больше. Потому что первым здесь не просто получают моральное удовлетворение, а первыми – это значит, что быстрее других оказали помощь огромному количеству людей", - рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

Но это не единственный прорыв наших ученых. Об эффективности своей вакцины накануне заявили и в Новосибирске. "ЭпиВакКорона" центра вирусологии "Вектор" разрешена всем. Все дело в свойствах. Уже исследовано – ее можно применять при наличии хронических заболеваний, аллергических реакций. Сейчас ее проверяют на добровольцах в возрастной группе 60+.

"Вакцина показала себя полностью безопасной. У добровольцев не наблюдалось каких-либо побочных явлений. Максимально - болезненность в месте введения вакцины непродолжительное, которое наблюдалось в течение одного-двух дней", - сказала заместитель гендиректора центра "Вектор" по научной работе Елена Гаврилова.

Одними из первых вакцину получили в Якутии, Хабаровске, Забайкальском крае. Ее введут, прежде всего, тем, кто задействован в борьбе с ковидом. В ближайшее время ее планируют поставить в более чем 18 регионов страны.

Елена Макарова, Лилия Акиньшина и Дмитрий Андрианов. "ТВ Центр".

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