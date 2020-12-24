В "Шереметьево" открыли ВПП-1 после реконструкции

Ремонт полосы не был остановлен, несмотря на падение авиаперевозок на фоне пандемии

В аэропорту "Шереметьево после реконструкции открыли первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1). Ремонт полосы не был остановлен, несмотря на падение авиаперевозок на фоне пандемии COVID-19.

ВПП-1 – одна из трех полос в "Шереметьево". Ее эксплуатация началась в 50-х годах прошлого века, а реконструкция – в январе 2020 года, передает "Интерфакс".

Общая пропускная способность "Шереметьево" после реконструкции первой полосы и введения новой структуры воздушного пространства в Московской зоне составит 100 взлетно-посадочных операций в час. При этом с учетом пандемии в следующем году аэропорт планирует совершать максимум 55 таких операций в час.

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