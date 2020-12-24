В Совфеде напомнили иноагентам об ответственности за нарушение закона

Злостное нарушение Административного кодекса приведет к уголовной ответственности

Ряд структур, которые являются иноагентами, забывают маркировать соответствующим образом свою продукцию. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов, передает "ТВ Центр".

В ходе заседания комиссии, участие в котором приняли представители Общественной палаты и Совета при президенте по развитию гражданского общества, Андрей Климов отметил, что, согласно законопроектам, внесенным в Госдуму, физические и юридические лица, а также НКО, не выполняющие требования законодательства об иноагентах, будут подвергаться штрафам. Злостное нарушение административного кодекса приведет к уголовной ответственности, напомнил он.

"К великому сожалению, разного рода структуры, которые даже зарегистрированы как иностранные агенты по действующему законодательству, забывают себя маркировать. Я не знаю, как у Вас, но вот я когда был маленький совсем, в прятки играли: "Раз, два, три ,четыре, пять, кто не спрятался, я не виноват". Не хочу никого специально пугать. Но прошу иметь в виду, вечно так продолжаться не может. И те дополнения и изменения, которые мы вводим в Административный кодекс и в Уголовный кодекс, они преследуют одну только цель - наш закон все должны выполнять. Все, кто находится на территории России", - заявил Андрей Климов, председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета.

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