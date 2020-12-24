Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись

Катализатором разрыва стала квартира

Пресненский суд Москвы расторг брак 73-летнего продюсера Бари Алибасова и 82-летней актрисы Лидии Федосееваой-Шукшиной.

Об этом РИА Новости сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. Они прожили вместе два года.

Народная артистка РСФСР подала исковое заявление о расторжении брака еще в начале ноября. Катализатором развода, по словам Горожанкина, стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник утверждает, что причиной разрыва стали выходки основателя группы "На-На".

"Лидия Николаевна, думая о своем будущем, попросила меня поторопиться с разводом. Она не хочет уходить в вечность, к Василию Макаровичу (режиссер Василий Шукшин, первый муж Лидии – прим.ред.), в качестве жены Алибасова", - объяснила Вербицкая-Линник (цитата по EG.RU).

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