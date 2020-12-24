Лауреаты получат поддержку города в реализации своих проектов

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги конкурса "Доброволец Москвы – 2020". Церемония награждения впервые за шесть лет прошла в онлайн-формате.

"Сегодня мы поздравляем победителей и призеров. И отдельно хочется поблагодарить каждого из вас, каждого волонтера Москвы", - сказала Сергунина (цитата по АГН "Москва").

По словам Сергуниной, непростой 2020 год можно назвать "Годом неравнодушных". За год волонтерский актив Москвы существенно вырос - больше 100 тысяч человек.

20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов заняли призовые места, еще 81 человек был отмечен в рамках специальной номинации "Спасибо". Лауреаты получат поддержку города в реализации своих проектов.

Лидером по числу конкурсантов стала номинация "Добрая команда. Вуз". В ней участвовали 2025 человек. Всего на конкурс было отправлено 7,5 тысячи заявок.

Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики, уверена, что каждый конкурсант "Добровольца Москвы" вносит свой вклад в развитие культуры добрых дел в столице. "Новые инициативы конкурсантов получат реализацию в 2021 году и станут платформой для будущих событий в сфере волонтерства", - отметила она.

Видео: президент России Владимир Путин оценил работу волонтеров во время пандемии

В номинации "Я волонтер" победила врач Анастасия Брайловская, на счету которой более 2300 часов добровольческой деятельности. С 2019 года она координирует направление санитарно-профилактического просвещения всероссийского движения "Волонтеры-медики". Также Анастасия является активным волонтером в Музее Победы и участником донорских акций.

Призовое место в этой же номинации заняла Нина Фарафонова. Ее волонтерский стаж насчитывает около 30 лет. За это время она реализовала свыше 100 различных проектов и привлекла в ряды добровольцев более тысячи неравнодушных горожан. Нина Фарафонова награждена медалями "Меценаты столетия", "За активную военно-патриотическую работу", "За заслуги в патриотическом воспитании молодежи", а также благодарностью Мэра Москвы за активное участие в волонтерском движении столицы.

Победителем в номинации "Добрая идея" стал Геннадий Старунов с проектом "ОБЖ не за партами", цель которого - создать общедоступную всероссийскую базу данных, основанную на опыте реальных спасателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"