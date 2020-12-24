Депутат МГД Головченко: Москва помогает бизнесу вернуться к нормальному режиму

В 2021 году предприниматели будут нуждаться в поддержке не меньше

В Москве введен пятый пакет мер поддержки бизнеса. Соответствующее постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Эти меры помогут вернуться в нормальный режим работы, сообщил агентству "Москва" депутат Мосгордумы Валерий Головченко. В него входит, помимо прочего, помощь нестационарным торговым объектам. Программа "14 субсидий" продолжит действие в 2021 году.

Сегодня помощь нужна и крупным магазинам, и маленьким торговым точкам. Несмотря на то, что самый сложный этап вызванного пандемией кризиса позади, в 2021 году предпринимателям придется столкнуться с новыми вызовами.

"2021 год будет не легче - компаниям предстоит наверстать упущенное, перестроиться с учетом изменившихся потребностей клиентов, постараться избежать сокращения штата. Поддержка сейчас очень важна", - объяснил Головченко.

По словам депутата, программой "14 субсидий" уже воспользовалось около трех тысяч малых и средних предприятий. Общая сумма поддержки составила 2,6 миллиарда рублей. До 1 июля 2021 года будет продлено субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Некоторые предприниматели освобождены от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, торгующих мороженым, хлебобулочными изделиями и овощами.

До 15 января 2021 года от уплаты аренды освобождаются некоторые организации и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и бытовых услуг в учреждениях департамента культуры Москвы, кроме парков, заключил депутат Мосгордумы.

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