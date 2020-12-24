Собянин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря в Москве нерабочим днем

Инициативу "Единой России" накануне поддержал Владимир Путин

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал всем столичным работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем.

Власти Москвы сделают выходным последний день года для работников бюджетных организаций, которые не задействованы в подготовке Нового года. Об этом Собянин заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24". Для остальных столичных компаний это будет рекомендацией.

"Рекомендуем всем предприятиям и организациям, чтобы 31 числа сделали выходным днем", - заявил Собянин.

Власти Московской области также рекомендовали работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Воробьев.

Сделать 31 декабря выходным днем ранее предложил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Это произошло накануне во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России", но отметил, что федеральные законы не позволяют правительству сделать 31 декабря выходным днем для всей страны. Поэтому глава государства рекомендовал принять необходимое решение властям на местах.

"Что касается 31 декабря. Отдыхать - не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше - одним меньше. Конечно, следует это поддержать", - сказал Путин.

К настоящему моменту в России уже более 60 регионов сделали 31 декабря выходным днем.

Видео: Путин призвал добиться реального прогресса в изменении жизни людей

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"