В Ленинградской области загорелся детский санаторий (видео)

Он расположен в здании 1840 года постройки

В Ленинградской области загорелась деревянная усадьба помещиков Пименовых-Шараповых 1840 года постройки. Сейчас в здании расположен детский пульмонологический санаторий.

Санаторий находится в поселке Колчаново Волховского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 16 человек. Детей в горящем корпусе не было, передает "Интерфакс".

На данный момент пожар локализован на площади 750 квадратных метров. С огнем борются 34 человека и 11 единиц техники.

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