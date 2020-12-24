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Депутат МГД Киселева: Московская сборная заняла первое место в командном зачете на Олимпиаде мегаполисов

17:59
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Эти ребята - будущее нашей страны

Московские школьники показали отличные результаты на Олимпиаде мегаполисов – сборная заняла первое место в командном зачете.

Ребята набрали в сумме 744 очка по четырем предметам - математика, физика, химия и информатика. На следующем месте - команда из Ханоя (Вьетнам), которая набрала 654 балла, сообщила агентству "Москва" Депутат Мосгордумы Мария Киселева.

Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе мэра Москвы. В ней традиционно принимают участие школьники от 14 до 18 лет. Каждый город представляет команда до восьми человек: по двое на каждую дисциплину. Олимпиада помогает поддерживать международный уровень образования, отметила депутат.

"За техническими специальностями - будущее. Именно те, кто разбирается в физике и информатике, будут создавать технологии нового времени, ковать наше будущее. Победа - следствие длительной и тщательной подготовки и большого труда ребят и их преподавателей", - заключила Киселева.

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