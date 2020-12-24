Собянин: вакцинация в Москве не остановится в новогодние праздники

На прививку записались более 50 тысяч человек

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве будут работать и в новогодние праздники.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России-24". На данный момент на вакцинацию записались более 50 тысяч человек. Недостатка прививочных пунктов нет.

"Идет спокойная запись. Наши 70 пунктов работают в спокойном режиме <...> Если будет необходимость, мы увидим, что количество прививочных пунктов недостаточно, люди выстраиваются в очередь, то, конечно, будем открывать еще дополнительно", - подчеркнул мэр.

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