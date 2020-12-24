"Будет и на нашей улице праздник": Собянин пожелал москвичам не терять оптимизм

Самое главное - здоровье, с остальным можно справиться

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал гостям и жителям столицы в новом году здоровья, а также хорошего настроения и оптимизма даже несмотря на пандемию коронавируса.

"Не надо впадать в уныние. Да, ситуация сложная, проблемная, но Москва справлялась и не с такими сложностями. Справимся и с этой. Будет и на нашей улице праздник. Москва станет еще сильнее после всех невзгод, которые мы пережили", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24"

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы сделают выходным 31 декабря для работников бюджетных организаций. Для остальных столичных компаний это будет рекомендацией.

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