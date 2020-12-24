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Британия и ЕС достигли соглашения по торговой сделке

18:42
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Стороны договорились о свободной торговле без пошлин и квот

Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке. Об этом сообщает ТАСС.

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Как заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, соглашение сторон об отношениях после Brexit включает сохранение свободной торговли, безвизового перемещения, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам и возможность координации санкций.

"Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам, - сообщил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сделку по Brexit исторической. Немецкое правительство выработает свою позицию по ней 28 декабря, после чего сделку будут утверждать совет ЕС и Европарламент.

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