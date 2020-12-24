Британия и ЕС достигли соглашения по торговой сделке

Стороны договорились о свободной торговле без пошлин и квот

Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, соглашение сторон об отношениях после Brexit включает сохранение свободной торговли, безвизового перемещения, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам и возможность координации санкций.

"Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам, - сообщил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сделку по Brexit исторической. Немецкое правительство выработает свою позицию по ней 28 декабря, после чего сделку будут утверждать совет ЕС и Европарламент.

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