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Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 31 декабря

18:48
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Мэр рекомендовал работодателям сделать последний день года нерабочим для сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 31 декабря. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

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Собянин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря в Москве нерабочим днем

"Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам", - говорится в распоряжении.

Ранее в четверг Собянин рекомендовал всем предприятиям и организациям города сделать последний день года нерабочим днем для своих сотрудников.

"Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".

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