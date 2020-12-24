ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии зафиксировали первый случай "британского" штамма коронавируса

19:10
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Заболевшую изолировали

В Германии обнаружили первый случай заражения "британским" видом коронавируса.

Его зафиксировали в земле Баден-Вюртемберг, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на представителя регионального министерства здравоохранения.

Вирус привезла женщина, которая прилетела из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря. Сейчас она находится на изоляции дома, пишет РИА Новости. 

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Специалисты пока не могут сказать, является ли он более смертоносным или опасным, так как не располагают достаточной информацией. Однако уже установлено, что новый штамм распространяется быстрее, что требует от людей большей осторожности. В связи с произошедшим Россия закрыла авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.

Ученые резюмировали, что всего с момента возникновения COVID-19 удалось обнаружить тысячи его мутаций. Так, в организме человека, который болеет давно и тяжело, зачастую существует больше одной разновидности вируса SARS-CoV-2.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ситуация с коронавирусом в Германии
Ситуация с коронавирусом в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.