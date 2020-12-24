В Германии зафиксировали первый случай "британского" штамма коронавируса

Заболевшую изолировали

В Германии обнаружили первый случай заражения "британским" видом коронавируса.

Его зафиксировали в земле Баден-Вюртемберг, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на представителя регионального министерства здравоохранения.

Вирус привезла женщина, которая прилетела из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря. Сейчас она находится на изоляции дома, пишет РИА Новости.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Специалисты пока не могут сказать, является ли он более смертоносным или опасным, так как не располагают достаточной информацией. Однако уже установлено, что новый штамм распространяется быстрее, что требует от людей большей осторожности. В связи с произошедшим Россия закрыла авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.

Ученые резюмировали, что всего с момента возникновения COVID-19 удалось обнаружить тысячи его мутаций. Так, в организме человека, который болеет давно и тяжело, зачастую существует больше одной разновидности вируса SARS-CoV-2.

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