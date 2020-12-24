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Раскрыто значение буквы "V" в названии вакцины

19:37
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Это не римская цифра 5

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что означает буква "V" в названии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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Символ "V" означает Victory, то есть победу над COVID-19. Дмитриев выразил надежду, что в 2021 году мир сможет окончательно одолеть вирус.

"Мы уверены, что следующий год будет годом победы над коронавирусом. Мы обязательно будем делать максимум с нашей стороны", - отметил он на брифинге.

Вакцину "Спутник V" разработал научный центр имени Гамалеи. Препарат двухкомпонентный – второй укол ставится через 21 день после первого. В декабре в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.  

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