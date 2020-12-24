Глава Минздрава призвал россиян к умеренности в еде и алкоголе в праздники

Даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы, заявил Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к гражданам с призывом употреблять еду и алкоголь в новогодние праздники в умеренном количестве.

По его словам, даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы.

"Мне хотелось бы обратиться... Будьте умерены в приеме пищи, аккуратно обращайтесь с алкоголем, страхуйте себя и своих детей от травматизма", - сказал Мурашко (цитата по РИА Новости).

На брифинге в четверг министр также сообщил, что до 75% всех смертей мужчин в России в определенной степени связаны с употреблением алкоголя.

"А также кардиомиопатия, которая встречается и у женского населения, вклад алкоголя может составлять также до 70 с лишним процентов", - сказал он.

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