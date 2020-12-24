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Вместо картофеля - топинамбур: врач дала рецепт здорового оливье

20:22
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Вместо майонеза - йогурт

Диетолог поделилась секретом, как сделать новогодний салат оливье максимально полезным.
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Практически все продукты, содержащиеся в салате, можно заменить на более здоровый аналог, рассказала НСН врач-диетолог Маргарита Королева. Например, картофель можно заменить на богатый клетчаткой топинамбур, соленые огурцы – на свежие, колбасу – на мясо курицы или индейки.

Майонез можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно смешать желтки яйца, оливковое масло, горчица, немного соли, специй и лимонной кислоты

"Это избавит вас от крахмала, улучшителей вкуса и других подобных ингредиентов", - объяснила Королева.

Если нет желания возиться с домашним майонезом, то оливье можно заправить кисломолочным йогуртом.   

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