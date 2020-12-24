Путин призвал сделать рывок в определяющих благополучие россиян сферах

Правительство должно быстрее переходить от антикризисных действий и мер к стратегической повестке дня

Восстановить экономику страны в полном объеме и создавать условия для повышения доходов граждан. Такую задачу поставил Владимир Путин на традиционной итоговой встрече с кабинетом министров, которая прошла в режиме видеоконференции. По словам президента, несмотря на все сложности, в предстоящие годы стране предстоит совершить настоящий рывок, прежде всего, в тех сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека.

Меньше года работает кабинет министров Михаила Мишустина, но в условиях буквально экстремальных. Эпидемия коронавируса - сложнейший вызов. Реальная угроза для жизни десятков тысяч граждан. Спасать приходится и людей, и экономику, принимая неординарные решения. Это колоссальная ответственность.

"Правительство прошло этот год в целом достойно. В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже в самые тяжёлые моменты не было никакой растерянности, никто не опустил руки, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность. Работали в условиях больших нагрузок. Уже говорил об этом, это гипербола, художественное преувеличение, но я сказал круглосуточно, днем и ночью. Но было похоже именно на это. Правда так и было. Во всяком случае мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры", - заявил Путин.

"Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает всё необходимое, чтобы это доверие оправдать, чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации.

Владимир Путин говорит и о недостатках. Они, конечно, тоже были. Выводы сделаны. Но удалось сделать многое. Сгладили последствия пандемии, помогли тем, кто нуждался. В первую очередь, семьям с детьми, людям, потерявшим работу, предпринимателям.

"Были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства. Придумали ипотеку 6,5%, и людям помогли, и стройку поддержали. Для ускоренного развития туристической отрасли тоже придумали инструменты, которые в целом работают. Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. И самое главное – в целом смогли решить вопрос о защите людей", - сказал президент.

Пройденный путь, продолжает президент, стал бесценным опытом. Чиновники научились работать быстрее и эффективнее. Это поможет в дальнейшей работе. А амбициозных задач - немало. Речь не только о борьбе с вирусом и укреплении системы здравоохранения. Нужно в полном объеме восстановить экономику, занятость, чтобы доходы россиян росли.

"Люди, конечно, надеются, ждут перемен к лучшему. И деятельность правительства, конечно, и власти в целом оценивают по тому, что происходит в их реальной повседневной жизни, насколько качественно оказывается медпомощь, можно ли устроиться на работу в своём городе или посёлке, достаточно ли средств, чтобы просто одеть детей, обуть их, обеспечить им достойное будущее. Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои и ошибки на сложности текущего момента, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей. И как можно быстрее от антикризисных действий и мер надо переходить к стратегической повестке", - призвал Путин.

Несмотря на сложности, говорит Путин, в предстоящие годы России необходимо совершить рывок. Национальные цели должны быть достигнуты - и для этого у правительства есть всё, уверен глава государства. Главное - доверие граждан. Его нужно оправдывать, всегда быть - что называется - в строю.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"