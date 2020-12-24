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Мишустин принял участие в акции "Елка желаний"

22:33
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Премьер пообещал исполнить новогоднее желание четырехлетней Нади Столпник

В акции "Елка желаний" приняли участие члены правительства России, передает "ТВ Центр". Михаил Мишустин пообещал исполнить новогоднее желание четырехлетней Нади Столпник из Тверской области. Она написала, что мечтает о синтезаторе. Обращаясь к девочке, Михаил Мишустин вспомнил, что когда-то тоже мечтал о таком подарке.

Также к "Елке желаний" подошла вице-премьер Татьяна Голикова. Ей досталось послание от Всеволода Коксенова, который мечтает полетать над Москвой на вертолете. Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук прочитал о мечте семилетнего Максима Чумаченко из Санкт-Петербурга увидеть Эльбрус. Вице-премьеру Марату Хуснуллину досталось желание семилетнего жителя Ханты-Мансийского округа Максима Белякова, который хочет побывать в роли полицейского.

Желания детей также исполнят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Виктория Абрамченко и Юрий Трутнев.

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