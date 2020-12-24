Европа встречает Рождество в условиях локдауна

В Италии с четверга запрещены любые перемещения граждан без крайней необходимости

У христиан западного обряда сегодня Сочельник - канун Светлого Рождества. Но Европа встречает его практически в условиях локдауна.

В Италии с четверга запрещены любые перемещения граждан без крайней необходимости. Полиция на дорогах следит за соблюдением карантина. Это касается даже Ватикана. Рождественская месса в соборе Святого Петра во главе Папой Римским Франциском в Сочельник пройдет при минимальном числе участников и на несколько часов раньше обычного. Со своим традиционным обращением "к граду и миру" понтифик выступит не с балкона, слушателей на площади Святого Петра не будет, а из Апостольского дворца.

Рождество в Вифлееме тоже пройдет без паломников. Участие в службах даже местных прихожан ограничено. Въезд иностранным туристам был закрыт ещё накануне, сообщает "ТВ Центр".

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