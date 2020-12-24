ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ

21:12
  • четверг
  • 24 декабря 2020

В 2021 году они останутся практически на уровне 2020 года

Цена на российский газ для Белоруссии в 2021 году останется на уровне уходящего года.
Лукашенко заявил о погашении долга перед Россией в 0 млн

Соответствующее соглашение подписали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики соседней страны Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге. Это значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, передает ТАСС.

"Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой", - сообщили в Минэнерго Белоруссии.

В 2020 году Россия продавала газ Белоруссии по цене в 127 долларов за тысячу кубометров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.