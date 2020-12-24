Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ

В 2021 году они останутся практически на уровне 2020 года

Цена на российский газ для Белоруссии в 2021 году останется на уровне уходящего года.

Соответствующее соглашение подписали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики соседней страны Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге. Это значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, передает ТАСС.

"Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой", - сообщили в Минэнерго Белоруссии.

В 2020 году Россия продавала газ Белоруссии по цене в 127 долларов за тысячу кубометров.

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