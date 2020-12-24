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Минобрнауки назвало условия снижения стоимости учебы в вузах

21:38
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Ведомство держит ситуацию на контроле

Основанием для снижения стоимости дистанционного обучения в вузах может быть ухудшение качества образовательного процесса либо невозможность обеспечить необходимое количество учебных часов.
Зимняя сессия в российских вузах пройдёт в онлайн-формате

Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью каналу "Россия 1". Ведомство держит ситуацию на контроле.

"В тех ситуациях, когда качество ненадлежащее либо когда в силу объективных причин не может обеспечить преподавание качественно или такое количество часов по дисциплинам, то это, конечно, основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости", - отметил министр.

На данный момент обучаются дистанционно из-за пандемии порядка трех миллионов (64%) российских студентов. Более 900 тысяч учащихся продолжают жить в общежитиях вузов, эпидемическая ситуация при этом остается под контролем, заметил Фальков.

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга с 13 ноября по 6 февраля находятся на дистанционном обучении в связи с пандемией коронавируса. Региональным университетам рекомендовано принять решение, исходя из обстановки в каждом отдельном субъекте.

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