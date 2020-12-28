Что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года

Отмена льгот, подорожание товаров, запрет чаевых

Грядущий год принесет много изменений. Они затронут практически все категории россиян: работников, молодых родителей, миллионеров, пенсионеров, курильщиков, автомобилистов, злостных неплательщиков, любителей вкусно поесть и весело провести время.

ТВЦ.RU подготовил подборку самых важный нововведений, которые вступят в силу уже с 1 января 2021 года.

Дистанционная работа

С первого дня нового года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. Согласно закону, временный перевод сотрудника на удаленку не может превышать 6 месяцев. При этом возможно сочетание работы из дома и офиса.

Если в стране введут режим чрезвычайной ситуации (например, из-за стихийного бедствия или пандемии), то работника переведут на удаленку без его согласия.

В документе прописано, что удаленка не может стать поводом для снижения зарплаты, а прогулом будет считаться отсутствие связи между работником и работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Электронная трудовая книжка

С 1 января россияне, которые впервые устраиваются на работу, будут получать только электронную книжку. Остальные работники должны определиться до конца декабря – оставить ли им бумажную версию или перейти на цифровую.

Увеличение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в 2021 году на 5,5% и составит 12 790 рублей. В 2020 году он был установлен на уровне 12 130 рублей. Таким образом, в 2021 году МРОТ впервые в России превысит прожиточный минимум трудоспособного населения.

Увеличение выплат за больничный

Кроме того, на 5,5% будет увеличен максимальный размер выплаты по больничному листу. Сейчас он составляет 2 301,37 рубля, а с 1 января будет 2 434,25. Это максимальная выплата, которую может получить сотрудник за один день больничного, какой бы высокой ни была его зарплата.

Индексация пенсий

С 1 января на 6,3% будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам. Средняя сумма выплат составит 17 444 рублей.

Увеличение материнского капитала

Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%. Выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483 882 рублей, на второго - с 616 617 до 639 432 рублей. Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 155 550 рублей.

Повышение НДФЛ

С 1 января Россия отойдет от плоской шкалы налогообложения. На все доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей в год, будет распространяться повышенный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 15 %. Вырученные деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

Отмена льготы по неуплате пени за коммунальные услуги

С 1 января 2021 года возобновляется практика начисления пени и штрафов за несвоевременную и неполную оплату коммунальных услуг и взносов за капремонт. Взыскание неустоек было приостановлено на весь 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, для получения субсидий по оплате ЖКУ гражданам не нужно будет доказывать отсутствие задолженности. Информацию о наличии у граждан такой задолженности региональный орган исполнительной власти или управомоченное им учреждение будет получать из государственной информационной системы ЖКХ.

Налоговый маневр в IT-компаниях

С 1 января 2021 года для IT-компаний будут существенно уменьшены ставки по налогу на прибыль и по взносам в государственные внебюджетные фонды. Налог на прибыль снизится с нынешних 20% до 3%. Страховые взносы снизятся с 14% до 7,6%. В Пенсионный фонд будет отчисляться 6%, 1,5% в соцстрах и 0,1% в бюджет ОМС. Новая льгота по страховым взносам будет бессрочной. Кроме того, будет отменен нулевой НДС на продажу программного обеспечения (ПО).

Новая система маркировки алкоголя и сигарет

С нового года в России импортный и произведенный внутри страны алкоголь будет маркироваться федеральными специальными марками "Госзнака". Эта мера поможет сократить время на изготовление марок с момента размещения заказа до их получения заказчиком.

Повысятся акцизы на крепкий алкоголь, игристое вино и шампанское. Цена на водку вырастет на 5,7% (с 230 до 243 рублей за 0,5 литра), на коньяк - на 3% (с 433 до 446 рублей за 0,5 литра), на игристое вино и шампанское на 3% (до 169 рублей за 0,75 литра).

Стоимость сигарет в результате увеличения акциза на 20% вырастет в среднем на 20 рублей.

Запрет чаевых

Ресторанам и кафе с 1 января запретят включать в чек чаевые. Теперь они могут лишь предложить посетителям другие услуги, от оплаты которых гости могут отказаться. Также заведения общепита должны будут информировать посетителей о способах приготовления блюд, ингредиентах, весе порции, а также о ее пищевой ценности.

Обязательная маркировка одежды и украшений

С нового года все товары легкой промышленности и ювелирных изделий должны быть промаркированы специальным цифровым годом. Эта мера защитит покупателей от подделок.

Информирование о пенсии

Россияне старше 45 лет начнут раз в три года получать уведомления из Пенсионного фонда (ПФР) о размере будущей пенсии. Услуга будет осуществляться автоматически через портал "Госуслуг", никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Эта мера позволит россиянам заранее оценить свои пенсионные выплаты и при необходимости предпринять шаги по их увеличению.

Новые виды аптек

Минздрав утвердил четыре вида аптечных организаций. Их разделят на самостоятельные и те, которые принадлежат медицинской организации. Самостоятельные аптеки будут следующих видов: аптека готовых лекарственных форм производственная с правом изготовления лекарственных препаратов, производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов. Аптеки-подразделения также смогут быть производственными аптеками с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов.

Контроль Роскомнадзора

С начала 2021 года владельцы сайтов, пользователи которых могут общаться друг с другом, обязаны уведомить об этом Роскомнадзор. Они будут обязаны хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки таких сообщений, а также информацию о самих пользователях. Реестр ресурсов, носящих такой статус, опубликуют в открытом доступе.

Правила работы гостиниц

Изменения произойдут в сфере детского туризма. С 1 января дети до 14 лет смогут заехать в отель только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу.

Запрет на костры во дворах частных домов

1 января 2021 года в России начинают действовать новые правила противопожарного режима. Теперь разводить костры нельзя не только на землях общего пользования, как это было ранее, но и на территориях частных домовладений в населенных пунктах. Приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает.

Также изменения коснутся и жителей многоквартирных домов. С начала года нельзя хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Решетки на окнах подвалов должны открываться, а жильцов обяжут проводить регулярное техобслуживание своих газовых плит.

Аптечка для водителей

С 1 января водителям не нужно будет покупать готовую аптечку, теперь ее можно сформировать самостоятельно в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом.

Одновременно со следующего года вступают в силу новые требования к их содержимому. Так, в аптечке должны находиться две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты шириной 5 и 7 сантиметра, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.

Аптечки, которые были произведены раньше, смогут использоваться и продаваться еще на протяжении пяти лет.

Новые женские профессии

Минтруд сократил список профессий, запрещенных для женщин, с 450 до 100. С 1 января представительницы прекрасного пола могут работать парашютистом, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, трактористом, дальнобойщиком, членом палубной команды корабля.

Кроме того, теперь женщинам разрешено занимать руководящие позиции в сферах, где раньше это было запрещено - главное, чтобы работа не была связана с тяжелым физическим трудом и не влияла на репродуктивное здоровье.

Веселящий газ

С 1 января в России запретят производство, сбыт и пропаганду закиси азота, известной как "веселящий газ". Исключение составят медицинские, технические цели. Закон, защищающий здоровье молодых людей, приняла Госдума. Документ прошел сразу второе и третье чтения.

Ужесточение антитабачного закона

С нового года курильщикам придется привыкнуть к очередным ограничениям. Курение окажется под запретом в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Останется лишь одно место, где можно будет легально выкурить сигарету - специально оборудованная площадка с надписью "место для курения".

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