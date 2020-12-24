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Москва и Подмосковье объявили 31 декабря нерабочим днем

22:13
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Работодателям рекомендуется сделать последний день года нерабочим с сохранением зарплаты работникам

Москва и Подмосковье объявили 31 декабря нерабочим днем. Бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, будут отдыхать в последний день 2020 года.

Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 31 декабря
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"Мы, конечно, не можем всех обязать 31 декабря не работать, но для тех бюджетных учреждений и организаций, которые не задействованы в подготовке к Новому году и праздникам, этот день будет выходным. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям, организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 24".

С такой же инициативой выступил и глава Московской области Андрей Воробьев. Как говорится в распоряжениях Сергея Собянина и Андрея Воробьева, работодателям рекомендуется сделать последний день года нерабочим с сохранением зарплаты работникам. Для бюджетных организаций и учреждений выходной будет обязательным.

В среду президент Владимир Путин поддержал инициативу руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. На заседании обновленного Госсовета Путин отметил, что в этом году на федеральном уровне сделать это не получится, однако рекомендовал властям регионов принять такие решения на местах.

Ранее около 35 регионов уже перенесли рабочий день с 31 декабря на субботу, 26 декабря.

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