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Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины

22:22
  • четверг
  • 24 декабря 2020

В стране начинается масштабная кампания по вакцинации

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина и создателей вакцины "Спутник V" за оперативную поставку препарата в его страну.

"Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины "Спутник V" и президенту Владимиру Путину за решимость, которую они продемонстрировали нашей стране. Открылся путь надежды, но пандемия еще не закончилась. Мы должны продолжать заботиться о себе", - написал глава государства в Twitter.

Получив вакцину, Аргентина сможет приступить к старту масштабной вакцинации населения, добавил Фернандес.

Ранее Минздрав Аргентины выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". 24 декабря самолет с первой партией препарата приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Пока в страну доставили 300 тысяч доз вакцины, всего запланировано около 10 миллионов доз.

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