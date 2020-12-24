Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины

В стране начинается масштабная кампания по вакцинации
Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина и создателей вакцины "Спутник V" за оперативную поставку препарата в его страну.
"Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины "Спутник V" и президенту Владимиру Путину за решимость, которую они продемонстрировали нашей стране. Открылся путь надежды, но пандемия еще не закончилась. Мы должны продолжать заботиться о себе", - написал глава государства в Twitter.
Argentina ya tiene vacuna contra el Covid-19. Nuestra sincera gratitud con @sputnikvaccine y con el presidente Vladimir Putin por el compromiso que han demostrado con nuestro país.— Alberto Fernández (@alferdez) December 24, 2020
Se abre un camino de esperanza, pero la pandemia aun no ha terminado. Debemos seguir cuidándonos. pic.twitter.com/M76AohCU99
Получив вакцину, Аргентина сможет приступить к старту масштабной вакцинации населения, добавил Фернандес.
Ранее Минздрав Аргентины выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". 24 декабря самолет с первой партией препарата приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Пока в страну доставили 300 тысяч доз вакцины, всего запланировано около 10 миллионов доз.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"