Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины

В стране начинается масштабная кампания по вакцинации

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина и создателей вакцины "Спутник V" за оперативную поставку препарата в его страну.

"Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины "Спутник V" и президенту Владимиру Путину за решимость, которую они продемонстрировали нашей стране. Открылся путь надежды, но пандемия еще не закончилась. Мы должны продолжать заботиться о себе", - написал глава государства в Twitter.

Argentina ya tiene vacuna contra el Covid-19. Nuestra sincera gratitud con @sputnikvaccine y con el presidente Vladimir Putin por el compromiso que han demostrado con nuestro país.



Se abre un camino de esperanza, pero la pandemia aun no ha terminado. Debemos seguir cuidándonos. pic.twitter.com/M76AohCU99 — Alberto Fernández (@alferdez) December 24, 2020

Получив вакцину, Аргентина сможет приступить к старту масштабной вакцинации населения, добавил Фернандес.

Ранее Минздрав Аргентины выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". 24 декабря самолет с первой партией препарата приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Пока в страну доставили 300 тысяч доз вакцины, всего запланировано около 10 миллионов доз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"