Власти потратят более 15 трлн рублей на борьбу с бедностью в России

Программа рассчитана до 2024 года

Согласно анализу Счетной палаты, в 2019-2024 годах общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов граждан страны составит 15,3 триллиона рублей, передает ТАСС.

Уточняется, что, как ожидают власти, меры по поддержке семей с детьми с рождения до семи лет позволят снизить уровень бедности на 2 процентных пункта. Как сказано в документе, на федеральном уровне достижение национальных целей проходит в рамках 992 мероприятий федеральных проектов, национальных проектов и государственных программ.

Правительство подсчитало, что дополнительные денежные пособия семьям с детьми снижают дефицит доходов населения на 6,7%, что приводит к росту реальных располагаемых доходов на 0,82 процентных пункта.

В Счетной палате добавили, что в период с 2014 по 2018 год доля всего объема социальных выплат, которую получали малоимущие семьи, находилась на уровне 22-26%, при этом 19-20% малоимущих домохозяйств не получали никаких социальных выплат в течение данного периода. Пандемия коронавирусной инфекции, уточнили в ведомстве, сопровождается определенными "шоками", что способно оказать негативное воздействие на достижение национальных целей по устойчивому росту доходов и снижению уровня бедности.

Как показал проведенный в начале декабря опрос фонда "Общественное мнение", треть жителей России относят себя к бедным, а почти две трети оценивают свое благосостояние как среднее. Так, 33% респондентов признали себя бедными, 64% назвали свой достаток средним и лишь 1% опрошенных отнесли себя к категории богатых. Причинами бедности участники опроса назвали снижение зарплат (8%), рост цен или выход на пенсию (7%) и потерю работы (5%).

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