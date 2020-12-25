В ДТП под Рязанью пострадали пять детей

Двое из них находятся в реанимации

На 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области опрокинулся автобус, следовавший по маршруту "Москва - Волгоград". Инцидент произошел около 3:00 в пятницу, передает РИА "Новости".

Как сообщил заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов, в ДТП пострадали пять детей, двое из них сейчас находятся в реанимации - это мальчик 10 лет и 17-летняя девушка. Всего в автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

Согласно оперативным данным УМВД, жертвами стали четыре человека. Пострадали 11 человек. Всего в реанимации находятся трое.

По предварительной оценке, водитель автобуса не справился с управлением, что и привело к аварии. Сейчас по факту ДТП ведется проверка, на месте работают следователи и сотрудники ГИБДД.

Ранее крупная авария произошла в Екатеринбурге. Служебный автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 10 человек. По факту ДТП идет доследственная проверка.

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