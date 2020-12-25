В Нигерии нашли новый штамм коронавируса

Специалисты пока не могут сказать, насколько он заразнее

Ученые предполагают, что в Нигерии был обнаружен новые штамм коронавируса, его детальное изучение будет продолжаться в ближайшее время. Об этом сообщил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний при Африканском союзе.

"Вариант который мы наблюдаем в Нигерии, имеет мутацию 501. Похоже, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Но, повторюсь, это основано на двух или трех генетических последовательностях. Нам нужно расширить его изучение в Нигерии", - цитирует РИА "Новости" слова главы Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга.

СМИ пишут, что новый штамм нашли при изучении проб двух пациентов. Анализы взяли 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. Точных данных относительно того, как быстро распространяется этот вид инфекции, пока нет.

14 декабря министерство здравоохранения Великобритании сообщило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что этот тип COVID-19 распространяется быстрее, чем обычный SARS-CoV-2. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее. В связи с обнаружением нового штамма Россия ограничила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.

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