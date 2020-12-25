Год фейков: как нас обманывали в 2020-м

В топе по числу fake news - пандемия коронавируса

2020-й на исходе. Секретная служба США активировала протокол безопасности. На самом деле никакой тревоги, объект под кодовым именем Big Red едет по миру. Санта-Клаус, Йоулупукки, как говорят в Финляндии, или просто наш Дед Мороз.

Даже можно отследить его перемещения в Сети. Добрая фантазия. Уходящий 2020-й стал настоящим годом фантазий, точнее годом разгула фейков, не только политических.

Пандемия - в рекордсменах по числу липовых новостей. И что с вертолетов будут дезинфекцию производить, и что чеснок с крепкими напитками лучшая профилактика. Один из самых громких фейков, связанных с пандемией: несгибаемый Джеки Чан подхватил вирус. Пришлось самому опровергать эту информацию.

Украинская тема – это просто кладезь фейков. А легендарный мэр Киева Виталий Кличко уже превратился в ходячий мем со своей диджитализацией. Как человек обстоятельный, Кличко издал книжку-раскладушку со своими самыми яркими репликами.

Тема Украины, которая ищет свое место в мире, неразрывно в уходящем году была связана с Америкой. Искали исторические корни великих американцев, тут и Байден очень кстати победил. Тут же выяснилось, что новый президент США - далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды и именно его прапрапрадеду, лондонскому банкиру, отдали на хранение золото Сечи, за счет которого Америка процветает до сих пор. Байден-Байда того и гляди вернет Украине ее сокровища. Бесконечные зомби рядом с нами, инопланетный разум, пытающийся вступить в контакт с землянами, которые защищаются шапочками из фольги - все это было и в 2020-м.

Фантазии уже настолько сливаются с реальностью, что работать в стиле фейк стало не зазорно.

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