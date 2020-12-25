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Цифровая матрица и разделение мира: что ждет человечество после пандемии

09:34
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Итоги уходящего года и прогнозы на 2021-й обсудили в программе "События. 25-й час"

Как мир будет справляться с последствиями пандемии в наступающем году? Отразится ли всеобщая борьба с коронавирусом на отношениях между государствами и людьми? И как долго планета будет жить в условиях экономического кризиса?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Мир будет разделяться. Прежде всего, это культурное разделение. Потому что мы реагируем на одни и те же вызовы в зависимости от наших культур", - отметил Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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