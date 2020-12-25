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Израиль нанес удары по Сирии из Ливана

10:12
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало

Этой ночью ВВС Израиля провели атаку по сирийской провинции Хама. Ракетные удары наносились с воздушного пространства Ливана, передает "ТВ Центр".

По некоторым данным, объектом обстрела мог стать научно-исследовательский центр, расположенный недалеко от города Масьяф. Как заявили в министерстве обороны Арабской республики, большинство израильских ракет было перехвачено средствами ПВО и сбито.

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