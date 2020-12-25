Израиль нанес удары по Сирии из Ливана

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало

Этой ночью ВВС Израиля провели атаку по сирийской провинции Хама. Ракетные удары наносились с воздушного пространства Ливана, передает "ТВ Центр".

По некоторым данным, объектом обстрела мог стать научно-исследовательский центр, расположенный недалеко от города Масьяф. Как заявили в министерстве обороны Арабской республики, большинство израильских ракет было перехвачено средствами ПВО и сбито.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"