Российские миротворцы обезвредили 9 тысяч взрывоопасных предметов в Карабахе

Обследовано более 100 километров дорог

В Нагорном Карабахе инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает "ТВ Центр".

В общей сложности саперы уже обследовали более 280 гектаров местности, около 107 километров дорог, свыше 450 зданий. Обнаружено 9 тысяч взрывоопасных предметов. За последние сутки также проделана большая работа.

"Личный состав гуманитарного разминирования продолжает выполнять задачи по очистке местности от взрывоопасных предметов на северной окраине города Степанакерт, в ходе выполнения работ очищено 4 тысячи квадратных метров, на которых обнаружено 730 взрывоопасных предметов", - сообщил командир группы разминирования Дмитрий Баранов.

Об особенностях и специфике миротворческой деятельности наши военные рассказали ученикам общеобразовательной школы Степанакерта. Они также провели занятие по соблюдению требований безопасности при обнаружении снаряда или мины и продемонстрировали детям, как оказывать первую медицинскую помощь.

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