Нескольким регионам России предрекли экстремальные морозы

Столбики термометров опустятся до минус 50

До конца 2020 года в Западной и Средней Сибири ожидаются сильные морозы - столбики термометров опустятся до минус 50, что ниже нормы на 20-24 градуса. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить. Важно, что сильные морозы и в густонаселенных районах: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области. Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года", - рассказал Вильфанд.

Говоря о причинах подобных климатических аномалий, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что они, скорее всего, являются следствием глобального потепления, в связи с которым и получается "большая амплитуда переменчивости".

Ранее синоптики сообщили, что в скором времени самая холодная ночь декабря ожидает москвичей. Так, к утру 28 декабря температура понизится до минус 12 - минус 15, в Подмосковье до минус 12 - минус 17, что соответствует климатической норме середины зимы. Холодной выдастся ночь и с понедельника на вторник, затем же в столицу вновь вернутся снеговые тучи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"