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Вакцина или болезнь: врач сравнил иммунитет от COVID-19

08:53
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Механизм выработки антител одинаковый, но есть нюансы

Есть ли разница в иммунитете к коронавирусу, когда человек переболел им и когда просто сделал прививку? Ответ на этот вопрос дал вирусолог Александр Бутенко.

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Эксперт подчеркнул, что каким бы образом человек ни получил иммунитет, в результате в обществе остается меньше людей, восприимчивых к вирусу. Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины ‒ механизм одинаковый в обоих случаях.

При этом исследования показывают, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел коронавирусом, передает Радио Sputnik. Однако титры антител в данном случае не являются показателем, заявил вирусолог.

"Даже при том, что после "переболевания" ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть. Потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект как иммунологическая память – встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект", - объяснил он.

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