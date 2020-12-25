Стали известны причины смертельного ДТП под Рязанью

Число жертв возросло до 4

В смертельном ДТП под Рязанью погибли четыре человека. Ранее сообщалось о трех жертвах аварии, однако при подъеме перевернувшегося автобуса обнаружили еще одно тело. Следствие выяснеет причины происшествия – по предварительным данным, водитель уснул за рулем.

"По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем. Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии", - сообщил вице-губернатор региона Игорь Греков.

Рейсовый автобус Москва – Волгоград перевернулся в Рязанской области. По последним данным, ранены 12 человек, из них 11 госпитализированы. В региональном Центре медицины катастроф агентству ТАСС сообщили, что среди пострадавших пятеро детей. Трое раненых – в реанимации.

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