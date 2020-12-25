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Названы популярные способы подделки российских паспортов

08:33
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Распознать обман без специального оборудования бывает затруднительно

Глава Гознака Аркадий Трачук в беседе с РИА "Новости" рассказал о наиболее часто встречающихся в России способах подделать паспорт.

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"Наиболее часто встречающаяся подделка паспорта - это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится", - заявил Трачук.

Он также добавил, что, по его мнению, сейчас нет особой необходимости в модернизации российского бумажного паспорта, так как в течение ближайших лет должны быть приняты решения относительно электронного аналога этого документа, так что менять бумажный вариант пока не вполне целесообразно.

Ранее в Министерстве внутренних дел России рассказали, как будет выглядеть паспорт с электронным носителем информации. Документ будет представлять собой небольшую пластиковую карту со всеми данными, которые есть и в бумажном паспорте. Пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в декабре следующего года.

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